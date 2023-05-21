صحف السعودية| المملكة وأمريكا تعلنان وقف إطلاق النار بالسودان.. بن جفير يقتحم الأقصى.. وزيلينسكي يؤكد سقوط باخموت

«نزاهة السعودية» توقف 84 متهماً وتحقق مع 211 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

بيان قمة "G7" يدعو لبناء نظام دولي حر قائم على سيادة القانون

اليونان: بدء التصويت في الانتخابات العامة وتوقعات بجولة ثانية

لافروف: مجموعة السبع تهدف إلى «احتواء» روسيا والصين

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب جزر تونجا

محليات

40 مئوية.. 4 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة وطريف الأدنى

تناولت صحف السعودية عددا من الموضوعات المتفرقة التي كان منها موضوع قمة مجموعة السبع واتفاق السودان.



قالت صحيفة الشرق الأوسط الدولية السعودية، أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، اليوم، عن توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة.

وجاء في بيان للرياض وواشنطن، «وقع ممثلو القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. يظل اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من التوقيع، ساري المفعول لمدة سبعة أيام، ويمكن تمديده بموافقة الطرفين».

وأضاف البيان: « اتفق الطرفان على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية. كما اتفق الطرفان على تسهيل المرور الآمن لمقدمي المساعدات الإنسانية والسلع، مما يسمح بتدفق المساعدات دون عوائق من موانئ الدخول إلى السكان المحتاجين».

ذكرت الصحيفة، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم (الأحد)، باحة المسجد الأقصى، في خطوة مثيرة للجدل من شأنها أن تعزز التوتر في القدس المحتلة.

وقالت الشرطة، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن بن غفير زار الموقع «هذا الصباح (...) ولم تقع حوادث خلال الزيارة».

ونشر بن غفير صورة له في الموقع عبر «تلغرام»، قائلاً: «القدس روحنا». وأضاف أن «تهديدات حماس لن تردعنا... ذهبت إلى جبل الهيكل!».

والمسجد الأقصى في صلب النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

وكان بن غفير زار الأقصى في يناير (كانون الثاني) الماضي، ما أثار تنديداً عربياً وإسلامياً.

محليا، كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، أنها باشرت خلال شهر شوال الماضي الموافق لشهر مايو (أيار)، اختصاصاتها ومهامها من خلال 2583 جولة رقابية، والتحقيق مع 211 مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات «الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك».

وقالت «نزاهة» إنه تمّ توقيف 84 متهماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورُّطهم في تهم «الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير».

وأشارت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ما يبدو الأحد، هو خسارة مدينة باخموت أمام القوات الروسية قائلا «لم يتبق شيء» منها.

ورداً على سؤال من الصحافيين لمعرفة ما إذا كانت القوات الأوكرانية لا تزال تقاوم أو إذا كانت روسيا سيطرت على المدينة، قال زيلينسكي «يجب أن تفهموا انه لم يتبق شيء هناك»، مؤكدا «اليوم، باخموت باقية في قلوبنا فقط».

لكن متحدثا باسم الرئيس الأوكراني قال لاحقا إن زيلينسكي لم يؤكد سيطرة القوات الروسية على مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا. وكتب سيرجي نيكيفوروف على فيسبوك «سؤال المراسل كان: الروس قالوا إنهم سيطروا على باخموت... وكان رد الرئيس: لا أعتقد ذلك».

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس (السبت)، أن القوات الروسية بسطت سيطرتها الكاملة على مدينة باخموت بشرق أوكرانيا. بينما قال رئيس مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، في وقت سابق، إن قواته طردت الأوكرانيين أخيراً من آخر منطقة مأهولة داخل المدينة.

وذكرت الصحيفة، : يدلي الناخبون في اليونان بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات عامة ليس من المرجح أن تسفر عن فائز صريح وسط توقعات بإجراء جولة ثانية بحلول يوليو (تموز)، إذا لم تتمكن الأحزاب السياسية المنقسمة في البلاد من الاتفاق على ائتلاف.

وستجرى الانتخابات بنظام التصويت النسبي، ورغم أن استطلاعات الرأي تضع حزب «الديمقراطية الجديدة» الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في المقدمة، فإنه ليس من المرجح أن يحصل على الأغلبية المطلقة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش). ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت أقل من 10 ملايين بقليل.

وقالت الصحيفة، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، (السبت)، إن القرارات التي اتُّخذت في قمة مجموعة السبع المنعقدة في هيروشيما باليابان، تهدف إلى «احتواء» روسيا والصين.

وأضاف لافروف في اجتماع متلفز: «انظروا إلى القرارات التي نوقشت واتُّخذت اليوم (السبت) في قمة مجموعة السبع في هيروشيما، وتهدف إلى احتواء كل من روسيا والصين».

وبدافع القلق إزاء الدور الكبير الذي تلعبه الصين الآن في كل سلاسل الإمداد، بداية من أشباه الموصلات إلى المعادن المهمة، أصدرت مجموعة السبع بياناً رسمياً حدد استراتيجية مشتركة للتعاملات المستقبلية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

قالت صحيفة الرياض، ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر تونجا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 109.4 كيلو مترات شمال غربي "نيافو فافاو" أكبر مدن جزيرة "تونجا"، وعلى عمق 10 كيلو مترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من موجات مد عاتية "تسونامي".

ذكرت صحيفة الرياض، أصدر قادة مجموعة الدول السبع بيانا يؤكدون فيه على التزامهم بتعزيز النظام الدولي الحر والمفتوح القائم على سيادة القانون ومواصلة دعم أوكرانيا والعمل من أجل تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.

وذكرت وثيقة البيان الختامي لاجتماعات المجموعة أن قادة مجموعة السبع متحدون أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات العالمية الآنية وتحديد المسار لمستقبل أفضل.

وأصدر قادة المجموعة بياناً مشتركاً عقب قمتهم المنعقدة في هيروشيما اليابانية بشأن أوكرانيا ذكروا فيه أنهم يعيدون التأكيد على دعهم الثابت لها، وأنهم سيواصلون مواجهة الآثار السلبية للحرب على بقية العالم، ولا سيما على الأشخاص الأكثر ضعفا.

ودعا قادة المجموعة الصين للضغط على روسيا من أجل وقف الحرب في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، نص البيان على أن قادة مجموعة السبع مستعدون لبناء علاقات بناءة ومستقرة مع الصين.

وفيما يتعلق بنزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها، أكد البيان أن الزعماء ملتزمون بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية من خلال اتباع نهج واقعي وعملي ومسؤول.



ذكرت صحيفة سبق، كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الصمان وحفر الباطن والأحساء والخرج أعلى درجة حرارة بـ 40 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 14 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الصمان وحفر الباطن والأحساء والخرج 40 مئوية، وكل من مكة المكرّمة والرياض وجازان ووادي الدواسر وشرورة 39 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ14 مئوية، تليها أبها والباحة والقريات 15 درجة.

وسجّلت أبها والباحة وجازان والطائف أعلى رطوبة بنسبة 85%.