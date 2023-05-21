أقدام أطهر الطاهر ورأسية مفالا.. هل ساند الحظ حقًا الأهلي بدوري أبطال إفريقيا؟

ضرب نادي الوداد المغربي، موعدا مع النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي.

وتنطلق مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي علي ملعب استاد القاهرة يوم الأحد ٤ يونيو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي أن تقام مباراة الإياب في المغرب يوم ١١ يونيو المقبل ، وتذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمباريات .

ورفض السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، ما يتردد عن بلوغ المارد الأحمر نهائي دوري أبطال إفريقيا عن طريق ضربة الحظ.

ويري المتابعون أن إهدار أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني ضربة الجزاء أمام صنداونز فى دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، نقطة تحول فى مشوار النادي الأهلي.

إضافة إلي تسجيل مفالا مدافع صنداونز الجنوب إفريقي هدف التعادل برأسه فى شباك فريقه لصالح الوداد المغربي والخروج من دوري أبطال إفريقيا، بمثابة هدية للنادي الأهلي للابتعاد عن مواجهة أقوي فريق فى القارة السمراء.

بداية متعثرة للنادي الأهلي

وشهدت بداية النادي الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية، تعثرا حيث تلقى خسارة أمام الهلال السوداني بهدف نظيف ثم تعادل مع صنداونز في القاهرة بهدفين لكل منهما ثم تلقى خسارة كبيرة فى بريتوريا أمام نفس الفريق بخمسة أهداف مقابل هدفين ثم تدارك الأمر وتغلب على القطن الكاميروني ذهابا وإيابا والفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة.

أطهر الطاهر يهدر ركلة جزاء

وانتهى لقاء الهلال السوداني ضد صن داونز بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في ظل إهدار أطهر الطاهر لركلة الجزاء التي احتُسبت لصالح الفريق السوداني في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليحافظ هذا التعادل على آمال النادي الأهلي في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم

الأهلي يصل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وبلغ النادي الأهلي دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب فوزه على ضيفه الهلال السوداني 3 - صفر في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثانية بالمسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني بعد تفوقه في المواجهات المباشرة على الهلال صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، الذي كان أمام فرصة حقيقية للتأهل في مباراته الماضية ضد صن داونز 1-1، إلا أن مدافعه أطهر الطاهر أضاع ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

الأهلي يطيح بالرجاء المغربي

ونجح النادي الأهلي في إقصاء الرجاء المغربي من ربع نهائي دوري ابطال إفريقيا بعد الفوز علي المنافس فى القاهرة بهدفين دون رد والتعادل السلبي فى لقاء الإياب بالمغرب.

الأهلي يقصي الترجي

أطاح النادي الأهلي بنظيره الترجي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب عليه ذهابا بثلاثية نظيفة فى رادس وكرر الفوز بهدف نظيف بالقاهرة.

رأسية مفالا تمنح الأهلي قبلة الحياة



وأطاح الوداد المغربي بـ صن داونز ويواجه الأهلي فى نهائى أبطال أفريقيا بعد التعادل بهدفين لكل منهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثيمبا زوانى الهدف الأول لصن دوانز من خطأ دفاعى للوداد في الدقيقة 50.

وأدرك الوداد المغربي هدف التعادل عن طريق أيوب العملود من رأسية في شباك صن داونز في الدقيقة 71.

وأضاف بيتر شالوليلي الهدف الثاني من متابعة جيدة لصالح صن داونز ،وتعادل الوداد المغربي عن طريق موثوبي مافالا بالخطأ في مرماه.

كولر يرفض مساندة الحظ للنادي الأهلي

وعلق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ما تردد بأن الحظ ساند المارد الأحمر، في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح كولر، قائلا :" الأهلي ليس محظوظا بإهدار أطهر الطاهر لركلة جزاء أمام صن داونز، هذا الأمر لا يعنيني نحن أيضا أهدرنا ركلة جزاء أمام صن داونز في القاهرة في المباراة التي انتهت 2-2، بجانب أن نقص الصفوف لدى المنافس ليس مسؤوليتنا، لو لم نستحق الفوز لما تأهلنا.