هل صعود الوداد ينقذ منتخب مصر؟.. حكاية "خناقة" على لاعبي الأهلي بسبب تصفيات إفريقيا ونهائي الأبطال

شهدت الآونة الأخيرة أزمة حقيقية بين جهاز منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالى روي فيتوريا والنادي الأهلي بعد بلوغه نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره الترجي .

مكمن الأزمة دار حول رغبة جهاز منتخب مصر الوطني ضم لاعبي النادي الأهلي يوم 12 يونيو القادم في المعسكر التدريبي استعدادا لمواجهة منتخب غينيا يوم 14 من الشهر ذاته في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

فى المقابل النادي الأهلي تمسك بلاعبيه لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر اقامته 4 يونيو القادم ذهابا و11 من الشهر ذاته وحاجته اليهم فى ظل المنافسة على لقب المسابقة القارية.

وتنفس جهاز منتخب مصر الوطني الصعداء بعد اقصاء نادي الوداد المغربي نظيره صنداونز الجنوب افريقي وبلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا لملاقاة النادي الأهلي.

جهاز منتخب مصر أبدى سعادة بعد وصول الوداد للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا لمواجهة النادي الأهلي حيث أن مباراة الاياب ستقام فى المغرب يوم 11 يونيو المقبل على أن يبقي لاعبو المارد الأحمر فى المغرب نظرا لاقامة لقاء الفراعنة الكبار أمام غينيا فى المغرب أيضا.

صدى البلد يستعرض أزمة مباراة منتخب مصر وغينيا بعد بلوغ الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا.

منتخب مصر يقدم احتجاجا للكاف لتغيير موعد مباراة غينيا

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر أن اتحاد الكرة سيتقدم باحتجاج رسمى للاتحاد الافريقى الكاف بسبب موعد مباراة الفراعنة مع منتخب غينيا.

وقال غرابة فى تصريحات تليفزيونية :" خاطبنا الكاف مرتين عقب معسكر مارس الماضي لمعرفة موعد ومكان إقامة مباراة غينيا ولكن لم يتم الرد ، وأرسلنا خطابا لمنتخب غينيا فوجئنا بالرد أمس بأن المباراة يوم 14 ولديهم مباراة ودية يوم 17 مع البرازيل.

وقال مدير منتخب مصر:" ندرس الأمر منذ فترة ولدينا عروض لمباريات ودية لم نستقر علي موعدها بسبب عدم وضوح الرؤية حول مباراة غينيا".

وتابع : سنقدم احتجاجا رسميا للكاف علي موعد مباراة غينيا وخلال يومين أو ثلاثة أيام سيصل الرد".

كاف يتجاهل طلب منتخب مصر تعديل موعد مباراة غينيا بالمغرب



قال محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم ، إن هناك عدم عدالة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بشأن طلب المنتخب بتعديل موعد مباراة مصر وغينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار العام المقبل.

وقال غرابة:" أرسلنا خطابات للاتحاد الإفريقي لمعرفة موعد مباراة مصر وغينيا ولم نتلق أي ردود من كاف، وهناك عدم عدالة بسبب اختيار يوم 14 يونيو لمواجهة منتخب مصر وغينيا في المغرب، وبالطبع الجدول بالنسبة للأجندة الدولية غير مكتمل، ويجعلنا في موقف صعب بالنسبة للتحضير.



وأضاف: تونس والمغرب وجنوب إفريقيا أطراف نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، منتخباتهم ستخوض مباريات التصفيات يوم 17، أين مصر من العدالة وتكافؤ الفرص؟ ولأن ممثل مصر النادي الأهلي في حال التواجد في المباراة النهائية، سيكون لديه مباراة قبل مباراة غينيا بثلاثة أيام.



وتابع: لا بد من تكافؤ الفرص، ونرغب في أن نلعب يوم 20 يونيو، وذلك ثالث خطاب لكاف ولم نتلق أى رد، وروي فيتوريا مستاء من ذلك الأمر، والمباراة ستقام في المغرب.

أزمة بين الأهلي وجهاز منتخب مصر

ونشبت أزمة فى الاونة الأخيرة بسبب مباراة منتخب مصر وغينيا فى تصفيات أمم أفريقيا حيث تمسك محمد غرابة مدير المنتخب بضم لاعبو الأهلي وقال : سيتواجدون معنا في معسكر لقاء غينيا بشكل طبيعي مثل لاعبي باقي الفرق.

فيما علق مارسيل كولر مدرب الأهلي على ضيق الوقت بين مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا وقال : هل تطالبنا بترك لاعبينا في نهائي افريقيا للمنتخب؟ على المنتخب التعايش في هذه الظروف.

الوداد المنقذ

أنهي فريق الوداد المغربي أزمة مباراة منتخب مصر الوطني وغينيا بعدما أطاح بفريق صنداونز من دوري أبطال إفريقيا ليواجه النادي الأهلي في المباراة النهائية.

وصول الوداد الي نهائي دوري أبطال افريقيا ساهم فى مشاركة لاعبو الاهلي بصفوف منتخب مصر فى مباراة غينيا حيث ان الازمة كانت ستتفاقم حال بلوغ صنداونز الي المباراة النهائية حيث لن يتمكن لاعبو المارد الأحمر من التواجد ضمن صفوف الفراعنة الكبار في مباراة غينيا نظرا لضيق الوقت.