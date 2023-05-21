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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إقصائه الترجي .. الأهلي يصل إلى 200 كلين شيت إفريقيا

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

أطاح النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بنظيره الترجي التونسي من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا في نصف نهائي المسابقة القارية.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

وكرر الناس الأهلي فوزه على ملعب استاد القاهرة على نظيره الترجي التونسي بهدف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحرزه حسين الشحات.

وتأهل النادي الأهلي الي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي وال 16 في تاريخه بعد الإطاحة بنظيره الترجي التونسي ليواجه نظيره الوداد المغربي خلال شهر يونيو القادم. 

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كلين شيت الأهلي رقم 200 إفريقيا 

النادي الأهلي بعد فوزه على الترجي 1-0 فى إياب نصف نهائي دورى الأبطال وصل الى الكلين شيت رقم 200 فى تاريخه فى كافة البطولات الافريقية التي شارك بها المارد الأحمر.

 

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