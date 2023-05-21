بعد فوزه أمام الترجي.. كولر يتوهج مع النادي الأهلي محليا وقاريا

أطاح النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بنظيره الترجي التونسي من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا فى نصف نهائي المسابقة القارية.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

وكرر الناس الأهلي فوزه على ملعب استاد القاهرة على نظيره الترجي التونسي بهدف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحرزه حسين الشحات.

وتأهل النادي الأهلي الي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي وال 16 في تاريخه بعد الإطاحة بنظيره الترجي التونسي ليواجه نظيره الوداد المغربي خلال شهر يونيو القادم.

إنجازات النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر في مختلف المسابقات القارية والمحلية

خاض النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 41 مباراة

حقق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر 31 انتصارا

النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر حقق 6 تعادل

تلقي النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر 4 هزائم

سجل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر 77 هدفا

تلقت شباك النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر 27 هدفا

النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر خرجت شباكه نظيفة في 26 مباراة في شتي البطولات المحلية والقارية التي شارك بها المارد الأحمر .

توج النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ببطولتي السوبر المصري وبطولة كأس مصر علي حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك وبيراميدز .

وصل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا .

تصدر النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر منافسات بطولة الدوري الممتاز حتي هذه اللحظة.

حقق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الـ31 فوزا في جميع المسابقات جاءت على النحو التالي :



16 فوز في الدوري الممتاز

8 فوز في دوري أبطال إفريقيا

3 فوز في بطولة كأس مصر

2 فوز في بطولة كأس السوبر المصري

2 فوز ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية