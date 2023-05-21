من آسيا.. السعودية تستقبل أول طلائع حجاج هذا العام |فيديو

استقبلت السعودية، اليوم الأحد، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام، وذلك بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ضمن مبادرة "طريق مكة".

ووصل اليوم الأحد، 567 حاجًا ماليزيًا ضمن مبادرة "طريق مكة" إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، وصلت أولى طلائع حجاج بنجلاديش إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ضمن مبادرة "طريق مكة".

وشاركت أكثر من 27 جهة حكومية ضمن مبادرة طريق مكة في استقبال الحجاج والترحيب بهم.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة "الإخبارية" السعودية، لحظة وصول أولى طلائع الحجاج إلى السعودية ولحظة استقبالهم من قبل الجهات الأمنية السعودية بالورود.

وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة "طريق مكة" ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 للعام الخامس في 7 دول هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتي تركيا وساحل العاج.