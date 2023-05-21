برلمانية بالحوار الوطني: الأحزاب هي القناة الشرعية لتواصل الشعب والحكومة

قالت النائبة مي رشدى ممثل حزب الاصلاح والتنمية، انه بعيدا عن المصطلحات السياسية القوية تود أن تتحدث بلسان الناس، لدينا طرفان هما الحكومة والشعب المصري.

وأضافت أن الأحزاب هى القناة الشرعية لتواصل الشعب والحكومة ، لافتة الى أن الشعب المصرى واعٍ ولا يمكن أن يخرج من المعادلة .

وأشارت الى انه منذ تولى الرئيس السيسي، هناك مكتسبات للاحزاب وللشباب والمرأة وهذا أعطى أملاً، وأنهى حالة انسداد الأفق السياسي التى كانت موجودة فى السابق.

وقالت إن حزب الإصلاح والتنمية لديه توصيات وهى تعديل قانون الأحزاب، وإعادة النظر فى اختصاصات لجنة شئون الأحزاب، والسماح للأحزاب على غرار الجمعيات الأهلية أن يكون لأحزاب نشاط تجاري واستثماري.