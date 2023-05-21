طلب عاجل من كولر بشأن محمد الشناوي قبل مواجهة الوداد بدوري الأبطال

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تطورات حالة حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.

وقال: “مصدر داخل الأهلي أكد أن كولر طالب بسرعة تجهيز محمد الشناوي لمباراة الوداد.. واللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف ومنفرد”.

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي

وتنطلق مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي على ملعب استاد القاهرة يوم الأحد 4 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب في المغرب يوم 11 يونيو المقبل، وتذاع مباريات دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات “بي ان سبورتس” الناقل الحصري للمباريات.