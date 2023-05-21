تعدِ صارخ للمواثيق.. بيان عاجل لـ السعودية بعد اقتحام بن جفير للأقصى

أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير لباحة المسجد الأقصى.

وقالت الخارجية السعودية إن المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام مسؤول إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد.

وأكدت وزارة الخارجية، أن هذه الممارسات الممنهجة تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وتحمّل الوزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وحمل قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأحد، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تداعيات ومسؤولية، اقتحام إيتمار بن جفير المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وحذر الهباش في بيان، من أن استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وعلى رأسهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، سيقود إلى اشعال المنطقة والعالم.

وأضاف الهباش، ان هذه الاقتحامات المستمرة هي ذروة الحرب الدينية التي تشنها دولة الاحتلال ضد كل ما هو إسلامي في مدينة القدس، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرارات المجتمع الدولي.