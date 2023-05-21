إصابة شخصين فى حادث سيارة بطريق أسيوط الغربى

أصيب شخصين بإصابات متفرقة ، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانا يستقلانها على طريق القاهرة أسيوط الغربى بنطاق محافظة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من مدير هيئة الاسعاف المصرية بالحادث.

تبين من التحقيقات أن الحادث وقع بطريق القاهرة أسيوط الغربى بنطاق محافظة الفيوم ، بسبب انفجار الإطار الأمامى للسيارة ربع النقل ، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد سائقها وانقلابه على جانبى الطريق .

أسفر الحادث عن إصابة أبو العلا . ر 46 سنة، مساعد شرطة بمديرية أمن القاهرة وعيد ع 40 سنة، سائق السيارة.

تم نقل المصابين بسيارات الاسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج ، وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.