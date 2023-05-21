عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين فى حادث سيارة بطريق أسيوط الغربى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب شخصين بإصابات متفرقة ، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانا يستقلانها على طريق القاهرة أسيوط الغربى بنطاق  محافظة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من   مدير هيئة الاسعاف المصرية بالحادث. 

تبين من التحقيقات أن الحادث وقع  بطريق  القاهرة أسيوط الغربى بنطاق محافظة الفيوم ،  بسبب انفجار الإطار الأمامى للسيارة ربع النقل ، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد سائقها وانقلابه على جانبى  الطريق .

أسفر الحادث عن إصابة أبو العلا . ر 46 سنة، مساعد شرطة بمديرية أمن القاهرة وعيد ع 40 سنة، سائق السيارة. 

تم نقل المصابين بسيارات الاسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج  ، وتم تحرير محضر بالحادث  ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق. 

إصابة شخصين في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بالفيوم

 

 

 

 

إصابة طالبة أثناء مشاجرة مع صديقتها بالفيوم

 

الفيوم اخبار الفيوم مدير الامن نيابة الفيوم أسعاف الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

عالج حالة الفوضى .. سوق السمك بالمنيب نقلة حضارية لمنظومة الأسواق بالجيزة|شاهد

بيان عاجل من الإمارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في السودان

عرض دعائي .. روسيا ترد على مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة السبع

عواقب وخيمة .. طبيب البيت الأبيض السابق يفجر مفاجأة بشأن صحة بايدن العقلية

ظهور عملة جديدة.. اليورو يتلقي ضربة قوية في المعاملات الدولية

بعد استقبال سلطان عمان بمطار القاهرة.. السيسي يصل إلى قصر الاتحادية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات جديدة لحظة انفجار طائرة F-18 في قاعدة جوية إسبانية| فيديو

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

الجمهور يسأل| هل سيشارك الشناوي بنهائي إفريقيا؟.. والجهاز الطبي للأهلي يجيب

فيديو

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ