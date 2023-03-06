إصابة طالبة أثناء مشاجرة مع صديقتها بالفيوم

تعدت تلميذة بالصف الثالث الإعدادي على تلميذة أخرى بالصف الخامس الابتدائي، بقرية دار السلام بمحافظة الفيوم، ادى ذلك إلى إصابتها بجرح قطعي في رقبتها مستخدمة آلة حادة، وتم نقل، المصابة إلي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية جاء مفاده اصابة تلميذة من دار السلام دائرة المركز، بجرح قطعي في الرقبة.

على الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة الرائد محمد عشري رئيس المباحث، إلى موقع الحادث وبالمعاينة تبين، إصابة طالبة بالصف السادس الابتدائي، تدعى، هنا حمدي عنتر 10 سنوات، بجرح قطعي في رقبتها بآلة حادة، وتم نقلها إلي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم.

وكشفت تحريات الرائد محمد عشري، أن تلميذة بالصف الثالث الإعدادي أصابت الطالبة، بآلة حادة كانت بحوزتها، اثناء تواجدها بالمدرسة الإعدادية القديمة بقرية دار السلام، التابعة لإدارة طامية التعليمية، بمحافظة الفيوم،

وتردد أن الطالبة حاولت أخذ القرط الذهبي الخاص بزميلتها، فتصدت لها فأصابتها في رقبتها.

وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق

وقعت مشاجرة بين طالبتين بالصف الثالث الإعدادي والاخرين بالصف الخامس الابتدائي بمركز طامية بالفيوم ، مما ادى إلى إصابتها بجرح قطعي في رقبتها مستخدمة آلة حادة، وتم نقل، المصابة إلي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم .

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية بالحادث



انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة الرائد محمد عشري رئيس المباحث، إلى موقع الحادث وبالمعاينة تبين، إصابة طالبة بالصف السادس الابتدائي، تدعى، هنا . ح 10 سنوات، مصابه بجرح قطعي في رقبتها بآلة حادة، وتم نقلها إلي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم،

وكشفت تحريات الرائد محمد عشري، أن تلميذة بالصف الثالث الإعدادي أصابت الطالبة، بآلة حادة كانت بحوزتها، اثناء تواجدها بالمدرسة الإعدادية القديمة بقرية دار السلام، التابعة لإدارة طامية التعليمية، بمحافظة الفيوم،



تم تحرير محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق