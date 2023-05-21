محافظ الدقهلية يتابع الموقف التنفيذي لتوصيل مرافق الصرف الصحي لمشروع مساكن الجلاء

عقد الدكتور ايمن مختار"محافظ الدقهلية" اليوم اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لربط مرفق الصرف الصحي لمشروع مساكن الجلاء علي الشبكات العمومية لخدمة الوحدات السكنية بالمشروع وذلك في اطار مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري بمدينة المنصورة بحضور اعضاء الاجهزة التنفيذية.

واستعرض "مختار" خلال الاجتماع آخر مستجدات اعمال توصيل مرفق الصرف الصحي لمشروع مساكن الجلاء حيث اوشكت اعمال تنفيذ مشروع المساكن بالمنطقة علي الانتهاء والتسليم

ووجه محافظ الدقهلية بالاسراع في انهاء اعمال توصيل الصرف الصحي للمشروع علي الشبكة الرئيسية ومحطة المعالجة الحالية للصرف الصحي وان يتم الانتهاء من ذلك علي الاكثر مع مطلع شهر اكتوبر القادم قرب افتتاح المشروع.

جدير بالذكر ان مشروع أرض مساكن الجلاء تضمن انشاء عدد 7 ابراج سكنيه بعدد وحدات سكنيه 704 وحده سكنيه وايضا عدد 58 محل.

ووجه " مختار" بقيام كافة الجهات القائمة و المشرفه علي تنفيذ المشروعات سرعة التنفيذ للمهام المنوطة بها والعمل المستمر من اجل تذليل العقبات التي تعترض التنفيذ للمشروعات لدخولها الخدمة تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأكد " مختار " أن ما تشهده المحافظه من مشروع تطوير عواصم المحافظات ومشروع المناطق غير المخططة هو بحق إنجاز كبير للدولة المصرية في ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة وقطار التنمية الذي تشهده مصر في كافة القطاعات.

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