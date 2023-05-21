شركات التأمين تسدد 2.6 مليار جنيه تعويضات خلال يناير 2023

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية بشكل طفيف خلال يناير الماضي بنسبة 0.9% على أساس سنوي.



كشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملائها خلال يناير 2023 بلغت 2.6 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه خلال يناير 2022، بمعدل نمو 0.9%.

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول إداء القطاع المالى غير المصرفى خلال يناير 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت مليار جنيه خلال يناير 2023، مقابل 710مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2022، بنمو 42.7%.

تراجع تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

واضاف تقرير الرقابة المالية ، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سجلت 1.6 مليار جنيه خلال يناير الماضي، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بتراجع 14%

وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 1.8% لتسجل 2.4 مليار جنيه خلال يناير 2023، مقارنة 2.3 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي بلغت نحو 193.4 مليون جنيه خلال يناير 2023، مقابل 215.5 مليون جنيه خلال يناير 2022، پإنخفاض قدره 0.9%.