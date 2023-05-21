علي فرج يتوج ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش

توج علي فرج لاعب نادي وادى دجلة، بلقب بطولة مانشستر المفتوحة التي أقيمت بمدينة مانشستر الإنجليزية خلال الفترة من 17 وحتى 21 مايو الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 77 آلف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

توج "فرج" بلقب البطولة بعد تغلبه على مواطنه "كريم عبد الجواد"، المصنف رقم 12 على العالم، بنتيجة 3-1 في الأشواط

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "10-12، 13-11، 11-2، 1154" في لقاء استغرق 57 دقيقة.

واستطاع كريم عبد الجواد التأهل للنهائي بعد فوزه على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة (3-1) في مباراة استمرت لمدة 78 دقيقة، كما تأهل علي فرج، للدور النهائي بعد تغلبه على الويلزي جويل ماكين بنتيجة (3-1) في مباراة استغرقت 64 دقيقة.

افتتح علي فرج مشواره في البطولة بالفوز على لاعب المنتخب الاسباني، إيكر باجاريس، بنتيجة 3-1 في الأشواط، في مباراة استمرت لمدة 50 دقيقة، ليصل علي الى الدور ربع النهائي ويواجه الإنجليزي باتريك روني، ويتغلب عليه بنتيجة 3-1 في الأشواط، في مباراة استمرت لمدة 42 دقيقة.