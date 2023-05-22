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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عزبة زينب هانم بالمحلة الكبرى يستغيثون من عدم وجود أعمدة إنارة

صدى البلد

أعرب سكان عزبة زينب هانم التابعة لقرية العامرية بمركز مدينة المحله الكبرى -  فى محافظة الغربية ، عن استيائهم بسبب عدم وجود أعمدة إنارة مما يتسبب في العديد  من الحوادث التي تعرض حياة المارة للخطر.

يقول المواطن أيمن الغرباوي في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": “نتضرّر نعانى نحن سكان عزبة زينب هانم التابعة لقرية العامرية بمركز مدينة المحله الكبرى فى محافظة الغربية أشد المعاناة بصفة يومية من تهالك أعمدة الإنارة وعدم وجود كشافات إنارة   ولا يوجد بها أى إنارة تذكر وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن.

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الغربية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لإنارة شوارع القرية والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم  لتسهيل حركة الأهالي وحفاظا على الأرواح.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01278277567

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يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

اعمدة الانارة تهالك اعمدة الاناره عدم وجود كشافات أنارة كشافات إنارة لات لا يوجد بها اى إنارة تذكر

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