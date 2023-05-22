سكان عزبة زينب هانم بالمحلة الكبرى يستغيثون من عدم وجود أعمدة إنارة

أعرب سكان عزبة زينب هانم التابعة لقرية العامرية بمركز مدينة المحله الكبرى - فى محافظة الغربية ، عن استيائهم بسبب عدم وجود أعمدة إنارة مما يتسبب في العديد من الحوادث التي تعرض حياة المارة للخطر.

يقول المواطن أيمن الغرباوي في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": “نتضرّر نعانى نحن سكان عزبة زينب هانم التابعة لقرية العامرية بمركز مدينة المحله الكبرى فى محافظة الغربية أشد المعاناة بصفة يومية من تهالك أعمدة الإنارة وعدم وجود كشافات إنارة ولا يوجد بها أى إنارة تذكر وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن.

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الغربية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لإنارة شوارع القرية والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم لتسهيل حركة الأهالي وحفاظا على الأرواح.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01278277567

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