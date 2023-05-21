الرئيس السيسي وسلطان عُمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عُمان هيثم بن طارق، مساء اليوم الأحد، أرفع الأوسمة في البلدين، احتفاءً بزيارة سلطان عُمان لمصر، وفي ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

صرَّح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.