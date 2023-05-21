طائرات F16 لـ أوكرانيا.. كيف ترد روسيا على الدول الغربية؟.. فيديو

كشف مجدي يوسف، مراسل صدى البلد بالاتحاد الأوروبي، أن الإشارة باتت خضراء لتسليم أوكرانيا طائرات أمريكية «F16»، بواسطة الدول الأوروبية.

وتابع يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا من أهم الملفات على طاولة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.



وأردف مراسل صدى البلد بالاتحاد الأوروبي، أن تسليم أوكرانيا طائرات «F16» محاولة لتغيير الواقع على الأرض، مضيفا أن هناك 5 أشهر أمام الطيارين الأوكران لتعلم قيادة طائرات «F16».

ولفت إلى أن روسيا نجت من العقوبات الغربية بعدما وجدت دعما هنديا صينيا، واستفادت من الخبرة الإيرانية في التغلب على العقوبات.

وأكد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد بالاتحاد الأوروبي، أن روسيا يمكنها حسم المسألة قبل الانتهاء من تدريب الأوكرانيين على استخدام طائرات «F16».

واستطرد أن المرحلة الحالية لا يوجد فيها قلق من استخدام روسيا للسلاح النووي، ولكن يمكن الوصول إليها حال تدخل أي دولة في الصراع العسكري بشكل مباشر.

وأكد مجدي يوسف، مراسل أن روسيا لديها قدرة نووية تمكنها من إبادة أوروبا وإخفائها من على الخريطة في غضون ساعة.

