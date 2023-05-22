غير مكلف .. طريقة عمل فطائر بالجبنة

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات مختلفة علي القطار أو العشاء نقدم لكي اليوم طريقة عمل فطائر بالجبنة
المقادير
لتحضير العجينة:
3 كوب دقيق
1 كوب ماء دافئ
¼ كوب زيت
1 ملعقة صغيرة سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة خميرة جافة
لتحضير الحشوة:
1 كوب جبنة بيضاء ( عكاوي تشيكي ) منقوعة للتخلص من الملح الزائد .
1 بيضة
نصف كوب بقدونس مفروم
1 ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة
طريقة التحضير
نبدأ بتحضير الحشوة حيث نبشر الجبنة ونضعها في وعاء ثم نضيف البقدونس ونحرك .
بعدها نضيف البيضة ونخفقها مع المكونات ثم نضع السمنة ونحرك حتى تمتزج جميع مكونات الحشوة جيداً ونضعها جانباً .
نخلط في وعاء كلاً من الماء والخميرة والملح والسكر ونحرك حتى تذوب جيداً .
ننخل الطحين في وعاء ونضيف الحليب ومزيج الخميرة والزيت ونحرك حتى تتشكل العجينة ثم نعجنها بيدنا جيداً ونغطيها ونتركها ترتاح لربع ساعة .
نمد العجينة على سطح بعد رشه بالطحين ثم نقطعها حسب الذوق ونضع في كل قطعة حوالي 1 ملعقة كبيرة من الحشوة ونغلقها بإحكام من الأطراف .
نحمي الفرن لدرجة حرارة 200 C وندهن صينية الفرن بالزيت ونرتب فيها الفطائر ثم نضعها في الفرن لمدة 15-20 دقيقة .
نخرج الفطائر من الفرن وتقدم ساخنة مع الشاي .