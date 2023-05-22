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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير مكلف .. طريقة عمل فطائر بالجبنة

صدى البلد

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات مختلفة علي القطار أو العشاء نقدم لكي اليوم طريقة عمل فطائر بالجبنة

المقادير
لتحضير العجينة:
3 كوب دقيق
1 كوب ماء دافئ
¼ كوب زيت
1 ملعقة صغيرة سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة خميرة جافة
لتحضير الحشوة:
1 كوب جبنة بيضاء ( عكاوي تشيكي ) منقوعة للتخلص من الملح الزائد .
1 بيضة
نصف كوب بقدونس مفروم
1 ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة
طريقة التحضير
نبدأ بتحضير الحشوة حيث نبشر الجبنة ونضعها في وعاء ثم نضيف البقدونس ونحرك .
بعدها نضيف البيضة ونخفقها مع المكونات ثم نضع السمنة ونحرك حتى تمتزج جميع مكونات الحشوة جيداً ونضعها جانباً .
نخلط في وعاء كلاً من الماء والخميرة والملح والسكر ونحرك حتى تذوب جيداً .
ننخل الطحين في وعاء ونضيف الحليب ومزيج الخميرة والزيت ونحرك حتى تتشكل العجينة ثم نعجنها بيدنا جيداً ونغطيها ونتركها ترتاح لربع ساعة .
نمد العجينة على سطح بعد رشه بالطحين ثم نقطعها حسب الذوق ونضع في كل قطعة حوالي 1 ملعقة كبيرة من الحشوة ونغلقها بإحكام من الأطراف .
نحمي الفرن لدرجة حرارة 200 C وندهن صينية الفرن بالزيت ونرتب فيها الفطائر ثم نضعها في الفرن لمدة 15-20 دقيقة .
نخرج الفطائر من الفرن وتقدم ساخنة مع الشاي .

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