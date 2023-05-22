غير مكلف .. طريقة عمل فطائر بالجبنة

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات مختلفة علي القطار أو العشاء نقدم لكي اليوم طريقة عمل فطائر بالجبنة

المقادير

لتحضير العجينة:

3 كوب دقيق

1 كوب ماء دافئ

¼ كوب زيت

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة خميرة جافة

لتحضير الحشوة:

1 كوب جبنة بيضاء ( عكاوي تشيكي ) منقوعة للتخلص من الملح الزائد .

1 بيضة

نصف كوب بقدونس مفروم

1 ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة

طريقة التحضير

نبدأ بتحضير الحشوة حيث نبشر الجبنة ونضعها في وعاء ثم نضيف البقدونس ونحرك .

بعدها نضيف البيضة ونخفقها مع المكونات ثم نضع السمنة ونحرك حتى تمتزج جميع مكونات الحشوة جيداً ونضعها جانباً .

نخلط في وعاء كلاً من الماء والخميرة والملح والسكر ونحرك حتى تذوب جيداً .

ننخل الطحين في وعاء ونضيف الحليب ومزيج الخميرة والزيت ونحرك حتى تتشكل العجينة ثم نعجنها بيدنا جيداً ونغطيها ونتركها ترتاح لربع ساعة .

نمد العجينة على سطح بعد رشه بالطحين ثم نقطعها حسب الذوق ونضع في كل قطعة حوالي 1 ملعقة كبيرة من الحشوة ونغلقها بإحكام من الأطراف .

نحمي الفرن لدرجة حرارة 200 C وندهن صينية الفرن بالزيت ونرتب فيها الفطائر ثم نضعها في الفرن لمدة 15-20 دقيقة .

نخرج الفطائر من الفرن وتقدم ساخنة مع الشاي .