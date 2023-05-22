خبيرة علاج بالطاقة توضح كيفية التخلص من التردد والتسويف.. فيديو

قالت حنان زيدان خبيرة علاج بالطاقة، إنه من الممكن حدوث تحالفات كثيرة بالرغم من حدوث انهيارات اقتصادية كثيرة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى افتتاح عدة مشاريع و ظهور شخصيات كثيرة و إعطائها فرص.

وأضافت "زيدان"، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الظروف الصعبة تجعل الفرد يخرج أحلى ما فيه و يعرف قدراته.

و أشارت خبيرة العلاج بالطاقة، إلى أن الإنسان يجب أن يرى من زوايا أخرى للأمور في حياته، حتي يتمكن من رؤية أشياء متاحة، موضحة أن كل شيء خلق ليخدم البشرية و ليس العكس، معقبة: " الدنيا تحت رجليكم ، فبلاش تحطوها فوق دماغكم ".

و أكملت: " الفيسبوك لو مخدمنيش هقفله، و لو عرفت اللي بيضايقني مش هتفرج عليه"، و أنه يجب إستخلاص المفيد فقط من كل شئ و ليس من الضرورة قرأة أو معرفة ما يتعب الفرد و يضايقه.

