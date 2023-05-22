علبة كريم | نيابة الغردقة تحقق في محاولة تهريب كوكايين بالمطار

تحقق نيابة الغردقة بالبحر الأحمر، مع راكب إنجليزي الجنسية، لاتهامه بمحاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين بمطار الغردقة، اليوم، وذلك أثناء قدومه على رحلة طيران من لندن.

وتمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، وجابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لندن على طيران إيزي جيت اشتبه وائل على مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب إنجليزي الجنسية من أصل سوداني أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد النقراشي وإشراف محمد صبحي تلاحظ وجود كثافات معتمة.

وقام محمد السيد مراد المشرف على صالة الوصول الدولي بتكليف عادل قرني بتفتيش حقائب الراكب فتبن بفتح علبه كريم أن بداخلها كيس شفاف بداخله مادة الكوكايين المخدرة وبفتح علبه سجائر تبين أن بداخلها سيجارة ملفوفة بنبات المار جوانا المخدر.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ١٧ لسنه ٢٠٢٣ وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

وقام بتحريز المضبوطات أحمد سطوحي بحضور أحمد طايع من الأمن الجمركى بإشراف عصام عباس مدير الإدارة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .