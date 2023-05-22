الدواء : لدينا 4600 عامل مصنفون 380 كادر جامعة و800 إداري والباقي صيادلة

اكد ممثل هيئة الدواء ان اجمالي عدد العاملين لديه 4600 عامل مصنفين 380 كادر جامعة و 800 إداري والباقي صيادلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين ، لمناقشة مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة الصحة والسكان – هيئة الدواء المصرية عن العام المالي 2023/2024.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم تساؤلا من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن اسباب انخفاض نفقات قطع الغيار واعمال النظافة بموازنة هيئة الدواء للعام المالي 2023/2024 عن الموازنة الجارية، مؤكدا ان ذلك يدل علي عدم الاهتمام بالصيانة.

من جانبه ، رد ممثل هيئة ممثل الدواء ان عند اعداد مشروع الموازنة نعتمد علي الموارد الذاتية ، موضحا انه يتم التركيز علي الأولويات.

ولفت أنه عند الاحتياج لاي اعتمادات نطلبها من وزارة المالية من رصيد موازنات الأعوام السابقة ويتم صرفها لنا.