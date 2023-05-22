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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الدواء : لدينا 4600 عامل مصنفون 380 كادر جامعة و800 إداري والباقي صيادلة

مجلس النواب
مجلس النواب

اكد ممثل هيئة الدواء ان اجمالي عدد العاملين لديه 4600 عامل مصنفين 380 كادر جامعة و 800 إداري والباقي صيادلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين ، لمناقشة مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة الصحة والسكان – هيئة الدواء المصرية عن العام المالي 2023/2024.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم تساؤلا من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن اسباب انخفاض نفقات قطع الغيار واعمال النظافة بموازنة هيئة الدواء للعام المالي 2023/2024 عن الموازنة الجارية، مؤكدا  ان ذلك يدل علي عدم الاهتمام بالصيانة.

من جانبه ، رد ممثل هيئة ممثل الدواء ان عند اعداد مشروع الموازنة نعتمد علي الموارد الذاتية ، موضحا انه يتم التركيز علي الأولويات.

ولفت أنه عند الاحتياج لاي اعتمادات نطلبها من وزارة المالية من رصيد موازنات الأعوام السابقة ويتم صرفها لنا.

ممثل هيئة الدواء 4600 عامل 380 كادر جامعة 800 إداري صيادلة

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