ختام أنشطة إعلام العريش بلقاءات حول التغذية العلاجية والأمراض المشتركة

اختتم صباح اليوم مجمع إعلام العريش محافظة شمال سيناء، التابع للهيئة العامة للاستعلامات لقاءاته بتنفيذ ندوتين حول التغذية السليمة، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.. حيث نفذ مركز النيل للاعلام الندوة الأولى، حول التغذيه السليمه للأسرة، وأدارها أحمد جمال مدير المركز.

وحاضرت في الندوة الدكتوره ياسمين الكاشف وتحدثت حول الممارسات الصحيه اثناء تناول الوجبات والمشروبات وارتباط التغذية العلاجية بصحة الإنسان وتجنب تناول الأدوية ونصحت بأهمية الرياضة للمرأة.



وفى اللقاء الثانى نفذه مركز إعلام العريش حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وحاضرت فيه الدكتورة عبير حجاب مدير عام الطب البيطرى بشمال سيناء وتناولت الأمراض التى تنقل للانسان عن طريق الألبان والأسماك واللحوم .، واشهر الأمراض هى السل والدرن .

والبورسيلا.

اختبارات اللحوم:

وتناولت المحاضرة دور الطب البيطرى فى عمل اختبارات للحوم للتأكد من خلوها من الأمراض.. حيث قدمت بعض الإرشادات التى يجب اتباعها للتعامل مع الألبان والجبنه وعند شراء الاسماك وتجميدها وكذلك اللحوم والدواجن وطرق تنظيفها.



وتم الرد على تساؤلات الحضور منها؛

هل خلط أسماك المزارع بسمك البحر والبحيرة يضر بالصحه ؟. وما هى أسباب قيام الجزار بالذبح خارج المجزر؟.، وكيفية التعرف على نوع اللحم اذا كانت اللحمه عجوزه أو صغيره أو مستورده؟. ،.وكيف يمكن القضاء على ظاهرة الكلاب الضاله؟.



وأوصى اللقاء بأهمية النظافة الشخصية وادوات المطبخ عند التعامل مع الغذاء ، والبعد عن استخدام الألبان التى يتم وضع مواد حافظه عليها ، والتحقق من مصدر الأسماك ،وعدم غسيل اللحمه للتخزين .والتأكد عند الذبح من الادماء الكامل والذبح بطريقة شرعية .