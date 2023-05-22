عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام أنشطة إعلام العريش بلقاءات حول التغذية العلاجية والأمراض المشتركة

ندوات مركز النيل
ندوات مركز النيل للإعلام بالعريش

اختتم صباح اليوم مجمع إعلام العريش محافظة شمال سيناء، التابع للهيئة العامة للاستعلامات لقاءاته بتنفيذ ندوتين حول التغذية السليمة، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.. حيث  نفذ مركز النيل للاعلام  الندوة الأولى، حول التغذيه السليمه للأسرة، وأدارها أحمد جمال مدير المركز.

وحاضرت في الندوة  الدكتوره ياسمين الكاشف وتحدثت حول الممارسات الصحيه اثناء تناول الوجبات والمشروبات وارتباط التغذية العلاجية بصحة الإنسان وتجنب تناول الأدوية ونصحت بأهمية الرياضة للمرأة. 


وفى اللقاء الثانى نفذه مركز إعلام العريش حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان،  وحاضرت فيه الدكتورة عبير حجاب مدير عام الطب البيطرى بشمال سيناء وتناولت الأمراض التى تنقل للانسان عن طريق الألبان والأسماك واللحوم .، واشهر الأمراض هى السل والدرن .
والبورسيلا.

 

اختبارات اللحوم:

 

وتناولت المحاضرة دور الطب البيطرى فى عمل اختبارات للحوم للتأكد من خلوها من الأمراض.. حيث قدمت بعض الإرشادات التى يجب اتباعها للتعامل مع الألبان والجبنه وعند شراء الاسماك وتجميدها  وكذلك اللحوم والدواجن وطرق تنظيفها.


وتم الرد على تساؤلات الحضور منها؛

 هل خلط أسماك المزارع بسمك البحر والبحيرة يضر بالصحه ؟. وما هى أسباب قيام الجزار بالذبح خارج المجزر؟.، وكيفية التعرف على نوع اللحم اذا كانت اللحمه عجوزه أو صغيره أو مستورده؟. ،.وكيف يمكن القضاء على ظاهرة الكلاب الضاله؟.

 
وأوصى اللقاء بأهمية النظافة الشخصية وادوات المطبخ عند التعامل مع الغذاء ، والبعد عن استخدام الألبان التى يتم وضع مواد حافظه عليها ، والتحقق من مصدر الأسماك ،وعدم غسيل اللحمه للتخزين .والتأكد عند الذبح من الادماء الكامل والذبح بطريقة شرعية .

txt

القومي للمرأة ينفذ المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب بقرى شمال سيناء

العريش أنشطة ختام التغذية اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

تراجع كبير فى أسعار الدواجن بعد الإفراج الجديد عن الأعلاف اليوم

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب | خاص

ترشيحاتنا

بسبب روسيا.. المجر تحذر أوروبا من أزمة كبيرة

رئيس الوزراء: الدولة مستعدة لتقديم أية مُحفزات لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء

رقم صادم.. مقتل 2 مليون شخص على مستوى العالم بسبب الطقس

ما نيل المطالب بالتمني| حساب الأهلي ينشر صورة جائزة نادي القرن

إحالة أوراق بديع والبلتاجي وقيادات إخوانية إلى المفتي في قضية أحداث المنصة

42 درجة مئوية.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لبنطلون درة.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات.. علامات بأجنحة الدجاج تمنعك من تناولها

بتجيب الأمراض.. احذر تناول هذا النوع من الأطعمة

بعد إعلان أمريكا إصابة سيدتين| معلومات صادمة عن عدوى فطرية شديدة الخطورة

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ