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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القومي للمرأة ينفذ المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب بقرى شمال سيناء

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب لفريق المجلس القومي للمرأة بسيناء

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، بعدد من القرى، والتى استهدفت  عددا من السيدات والرجال والأطفال بقرى وأحياء المحافظة .


وقالت احسان داوود غالي مقررة فرع المجلس القومي فرع شمال سيناء، أنه ‏شارك فى الحملة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين  وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ المشاركين  في جلسات الدوار والواعظات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.
 

ويتم  تنفيذ المرحلة الأولي من الحملة الممتدة لطرق الأبواب  بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة .

وتهدف  الحملة،  الى رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الازمات العالمية من خلال تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

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سيناء قرى طرق الأبواب حملة المراة

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