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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هدفنِك | مأساة فتاة صغيرة مع عمّها.. وتحرّك عاجل من الأمومة والطفولة

إيداع طفلة دار رعاية
إيداع طفلة دار رعاية في المنوفية

مأساة كبيرة تعيشها طفلة لم تبلغ عامها العاشر في إحدي قري مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية لمدة سنوات تلقت فيها جميع أنواع العذاب الجسدي والنفسي وصلت إلي قيام عمها باصطحابها للمقابر وفتح أحد المقابر لها قائلا لها "هدفنك هنا".

معاملة غير آدمية عاشتها الطفلة " ا " مع أسرة والدها بعد حبس الأب في قضية مخدرات والأم في قضية قتل حيث قام عمها بضربها بشكل مستمر وكذلك ابنة عم والدها التي تسكن معهم بتعذيبها أيضا بالضرب والعض في أنحاء جسدها.

الطفلة " ا " في الصف الثاني الابتدائي تعيش بعد هرب شقيقتها الكبري التي تبلغ من العمر ١٩ عاما من أسرة والدها بعد تعذيبها أيضا ولكنها استطاعت الهرب تاركة شقيقتها الصغيرة مع اهل والدها حيث اعتاد عمها تعذيبها وضربها.

بعد تعذيبها من أهل والدها.. إيداع طفلة بدار رعاية في المنوفية| تفاصيل

الأهالي يبلغون حماية الطفل بتعذيب طفلة من أهل والدها.. تفاصيل

لم يقف الأمر عند الضرب فقط الذي سمع به جميع أبناء القرية ولكن قام العم باصطحاب الطفلة الصغيرة الي المقابر وفتح لها احد المقابر وقام بتهديدها بدفنها حية.

حاول أحد الأهالي إنقاذ الطفلة حيث قام بالاتصال بلجنة حماية الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة علي الخط الساخن ١٦٠٠٠ لإنقاذ الطفلة حيث تحركت قوة من لجنة حماية الطفل وقوة أمنية من قسم شبين الكوم الي منزل الطفلة.

وبسؤال الطفلة حاولت الصراخ وإنكار تعذيبها من أهل والدها رغم الإصابات الواضحة قائلة " بيعاملوني كويس بيعاملوني كويس " ولكن تم اصطحاب الطفلة الي قسم الشرطة بعد ظهور علامات التعذيب علي جسدها الصغير، وبتقديم الدعم لها أكدت تعرضها للتعذيب المستمر من ضرب وعض من عمها وعمتها " نجلة عم والدها " حيث هربت شقيقتها الكبيرة وأنهم يعاملونها بقسوة رغم معاملتهم الجيدة لاشقاءها الاولاد.

وألقت قوات الأمن القبض علي المتهمين الذين أنكروا واقعة تعذيب الطفلة وأكدوا أن آثار الضرب من والدتها قبل حبسها في قضية قتل ولكن اعترفوا بعد ذلك بحجة تأديب الطفلة حيث كانت تخرج دون علمهم.

وقامت لجنة حماية الطفل بإيداع الطفلة في دار رعاية بمدينة شبين الكوم لتقديم الدعم النفسي لها والمعنوي حيث سيتم الاهتمام بها بعيدا عن أهل والدها.

وألقت قوات أمن المنوفية القبض علي رجل وسيدة بتهمة تعذيب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات باحدي قري مركز شبين الكوم واحداث اصابات بها وذلك أثناء الإقامة معهم بعد حبس والديها الاب في قضية مخدرات وآلام في قضية قتل.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بتلقيه بلاغا من لجنة حماية الطفل بديوان عام محافظة المنوفية بقيام أهل طفل بتعذيبها واحداث اصابات بها.

الخط الساخن الصف الثاني الابتدائي القومى للطفولة المنوفية لجنة حماية الطفل مأساة طفلة محافظة المنوفية مركز شبين الكوم

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