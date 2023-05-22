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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نور الشربيني تحافظ على صدارة تصنيف الإسكواش.. وعلي فرج يرتقي للمركز الثالث

صدى البلد

واصلت نور الشربيني لاعبة الإسكواش، الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي العالمي لسيدات الإسكواش، وذلك وفقًا للتصنيف الجديد الذي اصدرته رابطة المحترفين العالمية اليوم الإثنين 22 مايو 2023.

وجاءت نوران جوهر، في المركز الثاني وهانيا الحمامي في المركز الثالث وجولي كينج رابعًا والأمريكية اماندا صبحي خامساً.

بينما جاءت نور الطيب في المركز السادس والانجليزية جورجينيا كيندي في المركز السابع وارتفعت البلجيكية نيلا جيلاس إلي المركز الثامن وهبطت الأمريكية أوليفا فيشر إلي المركز التاسع واحتلت الإنجليزية سارة بيري المركز العاشر.


وشهد باقي التصنيف حفاظ روان العربي علي المركز الحادي عشر وسلمي هاني علي المركز الثاني عشر وفريدة محمد علي المركز السابع عشر.


اما تصنيف الرجال فحافظ البيروفي ديجو الياس علي صدراة التصنيف واحتفظ مصطفي عسل بالوصافة وارتقي علي فرج إلي المركز الثالث وتراجع الإنجليزي محمد الشوربجي إلي المركز الرابع وجاء بول كول في المركز الخامس وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، والفرنسي فيكتور كورين في المركز الثامن، مازن هشام في المركز التاسع، والويلزي جويل مكين في المركز العاشر.


كما تواجد يوسف سليمان في المركز الـ11 و كريم عبد الجواد في المركز الـ12 وفارس الدسوقي في المركز الـ13 ومحمد الشربيني في المركز الـ17.

اسكواش الأمريكية أماندا صبحي هانيا الحمامي طارق مؤمن مروان الشوربجي

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