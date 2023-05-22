بحضور المحافظ.. احتفالية لتوزيع 50 مشروعا تنمويا بالدقهلية غدا

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن تنظيم احتفالية غدا الثلاثاء بديوان عام المحافظة لتوزيع 50 مشروع تنموى لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة الدقهلية .

يشهد الاحتفالية كلا من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية .واشار مدير عام جمعية الأورمان الى توزيع عدد 50 مشروع تنموي بتكلفة 500ألف جنيه، بواقع 10ألاف لكل مستفيد، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.

مضيفًا أن المشاريع المقدمة متمثلة فى المهن كالسباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا بالإضافة الى البقالة والاكشاك، وعدد من المشروعات التى تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة الدقهلية بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بانحاء المحافظة.

وتابع أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة .