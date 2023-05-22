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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الأيس كريم بالشكولاتة فى المنزل

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وصفة سهلة وسريعة حول طريقة عمل الآيس كريم الشيكولاتة.

المكونات
2 كوب من اللبن السائل.
1/2 كوب من اللبن البودرة.
2 ملعقة كبيرة من النشا.
1/4 كوب من السكر.
1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
شوكولاتة مذابة.

طريقة التحضير
يتم إحضار وعاء عميق، ثم نضع بداخله اللبن السائل مع كمية اللبن البودرة والسكر والنشا، ونقلب المكونات جيداً.

ثم نقوم بإضافة الفانيلا السائلة ويتم رفع الوعاء على نار متوسطة.

وبعد أن تصل المكونات لمرحلة الغليان يجب تهدئة النار قليلاً حتى يصبح الخليط ثقيلاً ونتركه حتى يصل إلى قوام متماسك ومتوسط بعض الشيء.

وإن أصبح القوام ثقيل جداً يجب وضع كمية قليلة من اللبن السائل للتخفيف.
ثم نقوم بصب المكونات في قوالب آيس كريم ثم تغطى بورق القصدير مع ثقب الورق بالأعواد الخشبية، أو يمكن وضع الخليط في قوالب السيليكون المجهزة.

ونضع الخليط في الفريزر لمدة لا تقل عن 6 ساعات أو ليلة كاملة.

ونقوم بإخراج القوالب ونضعها في صينية بها ماء دافئ وليس ماء ساخن حتى لا يذوب الآيس كريم.

وأخيراً يتم غمس الأيس كريم بالشوكولاتة المذابة ويمكن وضع كمية من المكسرات على الشوكولاتة وذلك حسب الرغبة، ويتم تحضير الشوكولاتة الذائبة سواء في الميكروويف أو عن طريق حمام مائي.

كما يمكن تحضير الشوكولاتة عن طريق إحضار مسحوق الكاكاو وسكر وحليب مع كمية قليلة من الزبدة ونضع الخليط على نار هادئة، ثم نرفع الوعاء من على النار بعد أن يصبح الخليط متجانس وكثيف، ويمكن وضع قطع من الشوكولاتة الصغيرة داخل الخليط لمذاق أفضل

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