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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة بمدن كفر الشيخ

رفع كفاءة الإنارة
رفع كفاءة الإنارة

شهد عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال تمهيد وتوسعة الطرق، للبدء في رصفها، إضافة لأعمال تركيب البلدورات، وأعمال الرش المسائية لمقاومة الحشرات الطائرة، إضافة لأعمال النظافة ورفع المتولد اليومي، ورفع كفاءة الإنارة، وإصلاح خطوط المياه.

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جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق، وغيرها من الخدمات.

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، تركيب البلدورات في شارع المحكمة وذلك عقب الانتهاء من وضع طبقة السن النهائيه، استعداداً للرصف، ووضع طبقة الأسفلت السطحية،  وذلك بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة، ورفع معدلات الأمان بالطرق الداخلية بالمدينة

كما تابع رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، مشدداً على إنهاء الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما رفع النظافة من منطقة المساكن الشرقية ومسح الشوارع بها و الكورنيش وطريق بلطيم الحامول والمنطقة الغربية والشرقية، وأمام شركة الكهرباء، والمستشفي، والكورنيش، ومنطقة السوق القطاعين والهضبة والطريق الدائري بحرين ومنطقة القدس، والمنطقة الصناعية، وقص الأشجار.

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات مكافحة الناموس، والحشرات لتشمل المدينة، وجميع قرى مركز بيلا طبقاً للخطة الموضوعة في هذا الشأن، وقامت وحدة الملاريا بالإدارة الصحية ببيلا بإشراف أشرف الدقش، بشن حملة بالسيارات بشوارع المدينة ومستشفي بيلا والقرى، لمواجهة الحشرات الطائرة، حفاظاً على صحة المواطنين، ولمنع انتشار الأمراض، وجارٍ العمل في القرى حسب الخطة الموضوعة للقضاء على الناموس وذلك بمتابعة رؤساء الوحدات المحلية.

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