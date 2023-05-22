هشام إسماعيل يعلن وفاة حماته ويكشف موعد العزاء

أعلن الفنان هشام إسماعيل عن رحيل حماته وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وكشف عن موعد العزاء.

وقال هشام إسماعيل : "البقاء و الدوام لله إنا لله و إنا إليه راجعون .. توفيت اليوم الى رحمة الله تعالى حماتى الغالية السيدة عائشة السعيد والدة زوجتى شيماء عبد القادر و اقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم فى سمنود - المحلة العزاء غدا ٢٣ مايو من الساعة ٧ حتى ١٠ مساءا فى مسجد آل رشدان مدينة نصر امام ستاد القاهرة

لا اراكم الله مكروها فى عزيز لديكم".

هشام إسماعيل

وشارك هشام إسماعيل فى رمضان الماضى بمسلسل جميلة والذى تدور احداثه حول جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.