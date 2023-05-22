معلومات صادمة.. 10 % من المقاطعات الأمريكية تعاني فقر مستمر

وجد تقرير حديث أن 10.9 في المائة من 3142 مقاطعة في أمريكا - 341 منها - شهدت معدلات فقر عالية لفترة طويلة ، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.



قالت الصحيفة أن أكثر من 80 في المائة من المقاطعات التي تم تحديدها على أنها تعاني من الفقر المستمر كانت في الجنوب ، "متجمعة في مناطق فرعية غير رسمية مثل الحدود الجنوبية الغربية ودلتا المسيسيبي والجنوب الشرقي والأبالاشيا ، وفي بعض المقاطعات التي بها كميات أكبر من الهنود الأمريكيين وأهل ألاسكا الأصليين، و الأراضي القبلية .

ذكرت الصحيفة، انه تبين أن ما يقرب من 20 في المائة من جميع المقاطعات في الجنوب الأمريكي تعيش في فقر مزمن.

ووجد التقرير أنه على الرغم من أن الجنوب يشكل 38 في المائة من السكان، فإن سكان الجنوب يشكلون 54.9 في المائة من المواطنين الذين يعيشون في فقر مزمن.

وحدد التقرير عشر ولايات بها 10 في المائة أو أكثر من السكان يعيشون في مقاطعات بها فقر مزمن.

وذكر مكتب الإحصاء أن "الفقر المستمر" يستخدم للإشارة إلى "الأماكن ذات التاريخ الطويل من الفقر المرتفع" ويختلف عن "الفقر المزمن" الذي يشير إلى الأشخاص الذين يعانون من فقر مستمر.

يتم تصنيف منطقة في حالة فقر مزمن إذا كان معدل الفقر فيها 20 في المائة أو أعلى على مدى ثلاثة عقود من 1989 إلى 2015-2019.