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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 99 عاما.. أمريكية تحتفل بتخرج ابنها العجوز| شاهد

شاهد.. احتفال عجوز
شاهد.. احتفال عجوز سبعيني مع والدته 99 عاما بتخرجه

مهما تقدم العمر، فلم تفت الفرصة أبدًا لاستكمال تعليمك والحصول على مؤهل جامعي، وفي قصة هذا العجوز السبعيني مثالًا على ذلك.

حصل عجوز يبلغ من العمر 72 عامًا على درجة جامعية بعد أن تخرج من كلية جورجيا جوينيت في وقت سابق من هذا الشهر، ونشرت له الكلية مقطع فيديو أثناء تسلم الشهادة.

يوثق مقطع الفيديو المتداول الذي شاركته الكلية العجوز سام كابلان وهو يمشي عبر المسرح ليتسلم شهادته في اختصاص السينما وفنون الإعلام.

كانت والدته البالغة من العمر 99 عامًا بين الحشد تهتف له، يقول كابلان عن والدته: "إنها متحمسة للغاية، وفخورة بي".

وفقًا لبيان صحفي، كان العجوز يبلغ من العمر 68 عامًا عندما سمع إعلانًا إذاعيًا لكلية جورجيا جوينيت، يقدم برنامجًا للحصول على درجة علمية تتضمن كتابة السيناريو، لذا سارع كابلان للتسجيل.

بعد تخرجه من المدرسة الثانوية عام 1969، يقول كابلان إنه لم يفكر أبدًا في الالتحاق بالجامعة، شغل الأب لخمسة أطفال مجموعة متنوعة من الوظائف على مر السنين، بما في ذلك إدارة خدمة تنظيف وشركة تسويق عبر الهاتف وحتى قيادة سيارة أجرة.

كونه طالبًا أكبر سنًا، فقد واجه تحديات كثيرة حيث كان على كابلان التكيف مع فصل دراسي مرة أخرى، لأنه لم يطأ فصلًا واحدًا منذ أكثر من 50 عامًا، لكنه كان مصممًا على التواصل مع زملائه الأصغر سنًا وتكوين صداقات.

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