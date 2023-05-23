موجز السوشيال.. تعرف على حكام مباراة الأهلي وإنبي.. ورمضان صبحي يواجه تعسف بيراميدز مع احترافه

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
قائمة حكام مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، قائمة حكام مباراة الأهلي إنبي، اليوم، في الدوري الممتاز.
وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه على “فيس بوك”: “محمود بسيوني حكمًا لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز .. وخالد الغندور حكم تقنية الفيديو”.
7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي
كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن وجود عرض أوروبي مقدم للاعب النادي الأهلي أليو ديانج.
وكتب فرج عامر، عبر فيسبوك: “شركة تسويق أوروبية، اتفقت مع الأهلي على بيع أليو ديانج إلى أحد الأندية الشهيرة في أوروبا نظير 7 ملايين يورو”.
6 ملايين يورو.. فرج عامر: رمضان صبحي يواجه تعسف بيراميدز مقابل احترافه
شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، طموحات اللاعب رمضان صبحي في الاحتراف، ورد فعل بيراميدز حول قرار اللاعب.
وكتب عبر فيسبوك: "رمضان صبحي عايز يلعب خارج مصر، بيراميدز طلب من رمضان صبحي عرض لا يقل عن 6 ملايين يورو، ورمضان أعلن حالة الغضب".