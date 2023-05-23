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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة حكام مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، قائمة حكام مباراة الأهلي إنبي، اليوم، في الدوري الممتاز.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه على “فيس بوك”: “محمود بسيوني حكمًا لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز .. وخالد الغندور حكم تقنية الفيديو”.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة إنبي في الدوري الممتاز.

خاض اللاعبون تدريبات الجري حول الملعب وفقرات بدنية في الجيم، وذلك في بداية فقرات المران الجماعي.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع بالجهاز الفني المعاون على هامش فقرات المران، وذلك لمناقشة عدد من الأمور الفنية.

احمد شوبير الاهلى وانبي الإعلامي الرياضي أحمد شوبير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مباراة الأهلي وإنبي

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