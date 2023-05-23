فرجاني ساسي في الزمالك.. ما سبب زيارة النجم التونسي لناديه السابق؟

وصل فرجاني ساسي، لاعب وسط منتخب تونس ونادي الدحيل القطري إلى القاهرة من أجل زيارة نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤل حول سبب هذه الزيارة.

ومن المقرر أن يتواجد ساسي في مقر نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الاجتماع مع الإدارة و زملائه السابقين.

ما سبب زيارة فرجاني ساسي؟

وفقا للتقارير الصحفية المتداولة، اتفق التونسي فرجاني ساسي مع مسئولي نادي الزمالك على زيارة مقر النادي من اجل تسوية الشكوى التي تقدم بها ضد النادي بشأن المستحقات المالية وانهاء الامور بشكل ودي وأيضا زيارة زملائه السابقين.

يذكر أن فرجاني ساسي انتقل إلى الزمالك في صيف 2018، واستمر مع الفريق على مدار 3 سنوات، قبل الرحيل بعد نهاية عقده إلى الدحيل القطري.

وعلى مدار 3 أعوام، شارك ساسي مع الزمالك في 102 مباراة، سجل خلالها 16 هدفا ونجح في صناعة 17 هدفا آخر.

كما ساهم اللاعب التونسي في تتويج الزمالك بـ5 ألقاب، هي الدوري وكأس مصر والسوبر المصري وكأس الكونفدرالية والسوبر الأفريقي، كما حقق لقبا غير رسمي، وهو كأس السوبر المصري السعودي بالفوز على الهلال السعودي على ملعبه.

ما أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك؟

في يونيو 2021، رحل فرجاني ساسي عن نادي الزمالك، رغم أن الموسم لم يكتمل بعد، وذلك بحجة انتهاء عقده مع الفريق.

وعلى الرغم من صدور قرار استثنائي من الاتحاد المصري لكرة القدم ببقاء اللاعبين مع فرقهم حتى نهاية الموسم في حال انتهاء عقودهم، إلا أن فرجاني ساسي قدم شكوى ضد الزمالك يطالب فيها بالحصول على 400 ألف يورو بالإضافة إلى تعويض.

ورفض النادي هذه المطالب، مؤكداً أن ساسي فسخ عقده من طرف واحد، وعلى هذا الأساس قدم الزمالك طعناً لدى المحكمة الرياضية الدولية ضد حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي صدر لصالح فرجاني ساسي بدفع 400 ألف يورو وتعويض بقيمة 250 ألف يورو.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، قبلت المحكمة الطعن المقدم من الزمالك وأرجأت الحكم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للنظر في شكوى النادي ضد اللاعب وناديه القطري بعد فسخ عقده من طرف واحد.

هل يتعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي؟

تأتي زيارة فرجاني ساسي الحالية في ظل تداول أنباء عن رغبة النجم التونسي في العودة إلى القلعة البيضاء، حيث أشارت عدد من التقارير التونسية إلى وجود اتفاق بين نادي الدحيل القطري وفرجاني ساسي على إنهاء التعاقد بين الطرفين بنهاية الموسم الجاري.

لكن حتى الآن لم يتم إصدار أي موقف أو تصريح رسمي بشأن تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي من أجل العودة لصفوف الفريق مجددا لتدعيم خط الوسط.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز في 13 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وهُزم في 7 آخرين، فيما سجل 39 هدفًا واستقبل 26 هدفًا.