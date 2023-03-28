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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المحكمة الدولية تنصف الزمالك في قضية فرجاني ساسي

صدى البلد

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكما لصالح الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق السابق ولاعب الدحيل القطري الحالي.

 

وألغت المحكمة الرياضي الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد ٦٥٠،٠٠٠ يورو بخلاف الفوائد.

 

ووافقت المحكمة على قبول طلب الزمالك بإعادة النزاع للاتحاد الدولي لكرة الفدم "فيفا" لبحث شكوى الزمالك ضد اللاعب ونادي الدحيل لفسخ ساسي لتعاقده من طرف واحد .

 

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وخسر الدعوى أمام "فيفا" من قبل بسبب عدم تقديم المذكرات والمستندات في المواعيد القانونية أثناء فترة اللجان المعينة، واعتبر الاتحاد الدولي أن النادي لا يمتلك أي دفوع لتقديمها.

 

وقام الزمالك بالاستئناف أمام المحكمة الرياضية وقدم جميع المستندات التي تحفظ حقوق النادي وطلب إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر لصالح اللاعب.

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