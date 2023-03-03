بعد مغازلة الزمالك.. كشف حساب فرجاني ساسي مع الدحيل القطري

يبدو أن النجم التونسي فرجاني ساسي، لاعب فريق الدحيل القطري، شعر بالحنين إلى الزمالك بعد أقل من عامين من رحيله في القلعة البيضاء.



كان فرجاني ساسي انضم إلى الدحيل القطري في شهر يوليو من عام 2021، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك، وعدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة القلعة البيضاء للتجديد.



وغازل فرجاني ساسي نادي الزمالك وجماهيره، مؤخرا، حيث قال في حوار صحفي: "لا توجد مفاوضات من جانب الزمالك في الوقت الحالي، لكن أتمنى العودة إلى صفوفه مستقبلا".



أرقام ساسي مع الدحيل القطري



خاض فرجاني ساسي 35 مباراة بقميص الدحيل من انضمامه إلى الفريق القطري في 2021، بواقع 2479 دقيقة.



سجل فرجاني ساسي 5 أهداف وصنع 4 أهداف فقط، وهي أرقام ضعيفة للدولي التونسي مع الدحيل القطري، جعلته يفقد مكانته الأساسية في بعض الأحيان.



حصل فرجاني ساسي على 7 بطاقات صفراء منذ انضمامه إلى الدحيل القطري، ولم يتعرض للطرد.



ويمتد عقد فرجاني ساسي مع نادي الدحيل القطري بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.