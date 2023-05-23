تظهر في الليل.. هز القدمين من أعراض مرض السكري

أعراض مرض السكري في الليل: مرض السكري هو اضطراب التمثيل الغذائي، وهو مرض خطير لا يمكن علاجه بالكامل، ولا يمكن السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم إلا من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.

ويجب إجراء الاختبارات للكشف عن مرض السكري، ولكن قبل ذلك يكتشف الطبيب بعض الأعراض لمعرفة مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهناك أيضًا بعض أعراض أو علامات مرض السكري، والتي تزعجك أكثر في الليل، بحسب ما نشره موقع هيلثي .

كثرة التبول في الليل

تستمر الكلى والمثانة في القيام بعملهم حتى أثناء النوم. تزيل الكلى الماء الزائد من الجسم على شكل بول وتخزنه في المثانة. وفقًا لجامعة روتشستر، فإن ضعف المثانة الناجم عن مرض السكري لا يمكنه حبس البول للتبول الطويل والمتكرر يمكن أن يؤدي إلى الضغط واضطراب النوم ليلاً.

العطش المتكرر في الليل

عندما يبدأ سكر الدم في الزيادة ، تفرز الكلى المزيد من البول لإخراجها. لهذا السبب ، يمكن أن يكون هناك نقص في الماء في الجسم وقد تشعر بالعطش حتى أثناء النوم. لذلك ، يمكن أن يكون العطش المتكرر في الليل من أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أرق

في مرض السكري من النوع 2 ، يرتفع مستوى السكر في الدم وينخفض ​​عدة مرات. نتيجة لذلك ، يمكن أن يكون هناك صعوبة في النوم ليلاً ويشعر المرء بالتعب في اليوم التالي. الإجهاد يمكن أن يجعل هذه الحالة أكثر خطورة.

رجفة في الليل

إذا كنت معتادًا على تحريك ساقيك أثناء النوم ، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بمرض السكري. هذه المشكلة تسمى متلازمة تململ الساق. وهو ما يرجع أكثر إلى نقص الحديد وارتفاع نسبة السكر في الدم.

توقف التنفس أثناء النوم

توقف التنفس أثناء النوم هو اضطراب يتوقف فيه تنفس المريض من تلقاء نفسه أثناء النوم ثم يبدأ من تلقاء نفسه. تظهر هذه المشكلة في الغالب في مرضى السكري من النوع 2، السمنة مسؤولة أيضًا عن هذا.