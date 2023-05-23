عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تظهر في الليل.. هز القدمين من أعراض مرض السكري

القدم السكري
القدم السكري

أعراض مرض السكري في الليل: مرض السكري هو اضطراب التمثيل الغذائي، وهو مرض خطير لا يمكن علاجه بالكامل، ولا يمكن السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم إلا من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.

ويجب إجراء الاختبارات للكشف عن مرض السكري، ولكن قبل ذلك يكتشف الطبيب بعض الأعراض لمعرفة مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهناك أيضًا بعض أعراض أو علامات مرض السكري، والتي تزعجك أكثر في الليل، بحسب ما نشره موقع هيلثي .

نشرة المرأة.. تحضيرات مبهرة لحفل حناء الأمير حسين شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق.. وحسام موافى يحذر من تناول شوربة المواسير

مكسل يمشي.. كلب يستقل المترو يوميا للوصول إلى وجهته بمومباي

كثرة التبول في الليل

كثرة التبول في الليل

تستمر الكلى والمثانة في القيام بعملهم حتى أثناء النوم. تزيل الكلى الماء الزائد من الجسم على شكل بول وتخزنه في المثانة. وفقًا لجامعة روتشستر، فإن ضعف المثانة الناجم عن مرض السكري لا يمكنه حبس البول للتبول الطويل والمتكرر يمكن أن يؤدي إلى الضغط واضطراب النوم ليلاً.

العطش المتكرر في الليل

العطش المتكرر في الليل

عندما يبدأ سكر الدم في الزيادة ، تفرز الكلى المزيد من البول لإخراجها. لهذا السبب ، يمكن أن يكون هناك نقص في الماء في الجسم وقد تشعر بالعطش حتى أثناء النوم. لذلك ، يمكن أن يكون العطش المتكرر في الليل من أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أرق

أرق

في مرض السكري من النوع 2 ، يرتفع مستوى السكر في الدم وينخفض ​​عدة مرات. نتيجة لذلك ، يمكن أن يكون هناك صعوبة في النوم ليلاً ويشعر المرء بالتعب في اليوم التالي. الإجهاد يمكن أن يجعل هذه الحالة أكثر خطورة.

رجفة في الليل

رجفة في الليل

إذا كنت معتادًا على تحريك ساقيك أثناء النوم ، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بمرض السكري. هذه المشكلة تسمى متلازمة تململ الساق. وهو ما يرجع أكثر إلى نقص الحديد وارتفاع نسبة السكر في الدم.

توقف التنفس أثناء النوم

توقف التنفس أثناء النوم

 توقف التنفس أثناء النوم هو اضطراب يتوقف فيه تنفس المريض من تلقاء نفسه أثناء النوم ثم يبدأ من تلقاء نفسه. تظهر هذه المشكلة في الغالب في مرضى السكري من النوع 2، السمنة مسؤولة أيضًا عن هذا.

ارتفاع نسبة السكر ارتفاع نسبة السكر في الدم أعراض مرض السكر اعراض مرض السكري إضطراب النوم اضطراب التمثيل الغذائي كثرة التبول في الليل العطش المتكرر في الليل توقف التنفس أثناء النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

تسريب امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية بالجيزة والمديرية تحقق

حضر زوجها وعشيقها في غرفة النوم.. ماذا فعلت سيدة الهانوفيل؟

موضوعات متعلقة

بشرى .. الصيام يؤثر إيجابا على مريض الكبد الدهني |فيديو

استشاري حساسية ومناعة يوضح شروط صيام مرضى السكر.. تفاصيل

أغرب 5 دراسات| مكان في مطبخك الأكثر تلوثا.. الملينات تصيب بالخرف.. والبطاطس تسبب السرطان في هذه الحالة

احذر تجاهلها.. علامة في الشعر مؤشر للإصابة بمرض السكري

ترشيحاتنا

الدفاع الأوكرانية تكشف أخر التطورات في باخموت.. وإعلان مقلق من وكالة الاستخبارات

وكأنها شوارع لندن| مصر تتحول لبيئة نظيفة وتحول 1962 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي

وزير التموين يواصل اجتماعاته في إيطاليا لوضع تفاصيل إنشاء أسواق اليوم الواحد

السيسي يشاهد فيلماً تسجيلياً عن فعاليات افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي

البنك المركزي: الأوضاع الاقتصادية عملت على انحسار قدرة الدول في تنفيذ خططها التنموية

الزراعة: نجاح تجربة الميكنة في القطن وتعميمها خلال الموسم الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

انخفض إلى هذا الرقم| خسائر الدولار في السوق السوداء مستمرة.. التفاصيل والأسباب

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

تصوير فيلم.. هكذا استقبل الجمهور محمد رمضان في المنصورة |فيديو جراف

طليقة سعد الصغير تتهمه وزوجته بالاعتداء عليها.. فيديو جراف

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ