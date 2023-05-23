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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مكسل يمشي.. كلب يستقل المترو يوميا للوصول إلى وجهته بمومباي

مكسل يمشي.. كلب يستقل
مكسل يمشي.. كلب يستقل القطار يوميًا للوصول إلى وجهته

حتى الكلاب أصبحت كسولة متذاكية وتبحث عن سبل الراحة في إتمام مهامها اليومية، مثلها مثل البشر، ففي مدينة صاخبة مثل مدينة مومباي الهندية يأخذ الآلاف من الناس المترو يوميًا للوصول إلى وجهتهم وهو ما توصل إليه أحد كلاب الشارع.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لكلب يستقل المترو المحلي في مومباي يوميًا من أجل التنقل، ويبدو أنه وجدها طريقة سهلة وغير مكلفة للانتقال إلى وجهته.

حصد مقطع الفيديو ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط ردود أفعال مذهولة من رواد السوشيال ميديا.

وذلك بعدما تم نشر الفيديو بواسطة صفحة India Cultural Hub على إنستجرام.

في الفيديو، يمكن رؤية كلب ضال يستقل بشكل يومي منتظم مترو مومباي، يوثق المقطع بعد ذلك رحلته من بوريفالي إلى محطة Andheri.

يجلس الكلب على الأرض إلى جانب الباب بسلام، ولا يزعج أي شخص على متن المترو حتى يصل إلى وجهته.

وبدا الركاب مندهشون، ورغم ذلك فهم يبتسمون للكلب الذي يواصل الاستمتاع برحلته بالقرب من مدخل الباب.

https://www.instagram.com/reel/CsLT8QMLnRb/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

المترو كلب الكلاب كلب ضال الكلاب الضالة مومباي

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