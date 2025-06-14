إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الزراعي السريع بعد انقلاب تريلا

عادت الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على طريق مصر الإسكندرية الزراعى السريع إتجاه القاهرة بسبب إنقلاب سيارة تريلا محملة سن عند كوبرى طوخ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بمعدات لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور أمام المواطنين بسهولة ويسر وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد حادث إنقلاب سيارة تريلا محملة سن طريق مصر الاسكندريه الزراعى السريع عند كوبرى طوخ العلوى إتجاه القاهرة.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة عمرو مقيم شبين القناطر ،وجرى تقل المصاب لمستشفى قها التخصصي لاتخاذ اللازم.



كما تم إخطار مركز شرطة طوخ بالواقعة وتم أيضاً إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ وتم أيضاً إخطار مسئول هيئة الطرق والكبارى بطوخ لعمل المعاينة اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.