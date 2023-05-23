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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. تحضيرات مبهرة لحفل حناء الأمير حسين شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق.. وحسام موافى يحذر من تناول شوربة المواسير

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من التقارير المهمة والمتنوعة فى مجالى الصحة والمرأة وأبرز ما أثار رواد الفيسبوك، إليكم أهمها: 

هيجيلهم فلوس كتير.. أبراج تتحسن حالتهم المادية خلال أيام

يعيش بعض مواليد الأبراج حالة من الازدهار المالي والتحسن المادي بعد فترة طويلة من التقشف المادي والديون المتتالية.

تسبب الوفاة فى الحال.. حسام موافى يحذر من تناول شوربة المواسير

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يثير الجدل حول شوربة المواسير ونخاع العظام متسائلين عن فوائدها أضرارها .

تحضيرات مبهرة لحفل حناء الأمير حسين

نشرت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن مقطع فيديو للاستعدادات لحفل الحناء الذي سيقام اليوم، تمهيدا لعقد الزواج الذي سيقام في قصر الحسينية بالعاصمة عمان.

شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق

تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا صور لها خلال لقاء تليفزيونى ظهرت فيه بتسريحة شعر عرضتها العديد من الانتقادات.

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