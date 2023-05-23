نشرة المرأة.. تحضيرات مبهرة لحفل حناء الأمير حسين شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق.. وحسام موافى يحذر من تناول شوربة المواسير

نشر موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من التقارير المهمة والمتنوعة فى مجالى الصحة والمرأة وأبرز ما أثار رواد الفيسبوك، إليكم أهمها:

يعيش بعض مواليد الأبراج حالة من الازدهار المالي والتحسن المادي بعد فترة طويلة من التقشف المادي والديون المتتالية.

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يثير الجدل حول شوربة المواسير ونخاع العظام متسائلين عن فوائدها أضرارها .

نشرت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن مقطع فيديو للاستعدادات لحفل الحناء الذي سيقام اليوم، تمهيدا لعقد الزواج الذي سيقام في قصر الحسينية بالعاصمة عمان.

تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا صور لها خلال لقاء تليفزيونى ظهرت فيه بتسريحة شعر عرضتها العديد من الانتقادات.