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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسبب الوفاة فى الحال.. حسام موافى يحذر من تناول شوربة المواسير

صدى البلد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يثير الجدل حول شوربة المواسير ونخاع العظام متسائلين عن فوائدها أضرارها .


 


 

وهو ما كشفه الدكتور حسام موافى ، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما"، المُذاع على قناة"صدى البلد"، عن اضرار شوربة المواسير على الجسم.


 


 


 

واكد  موافى ان شوربة المواسير ونخاع العظام، تناولها يؤثر بالسلب على صحة الرئة، لافتا الى ان :" نخاع العظام والمواد الدهنية الموجودةبه تكون دسمه، وعند حدوث حادث يؤثر ذلك بالسلب على صحة الرئة، وحدوث انسداد في الشرايين ما يؤدي لجلطة".


 

ولفت موافي خلال حديثه قائلا:"إذا حدث تجلط فى وريد الأجوف السفلى من الجسم، فهذا يعد مصيبة وكارثة، علينا تفاديها في الحال منعًاالتعرض لجلطة كبيرة، معلقًا أن الدم الذي يتجلط حتى الأن لا نعلم سببه هل بواسطة الوريد، أم نتيجة التجلط من تلقاء نفسه.


 

وتابع موافي، أن الجلطة الرئوية يتم تحديد خطورتها بناء على حجمها، مشددًا على أنها قد تسبب الوفاة في الحال.

أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني الحالات الحرجة بقصر العيني الدكتور حسام موافي المواسير حسام موافي

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