شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق

تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا صور لها خلال لقاء تليفزيونى ظهرت فيه بتسريحة شعر عرضتها العديد من الانتقادات.

وتتميز غادة عبد الرازق، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد غادة عبد الرازق على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلاتشعرها منسدلة علي كتفيها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم صور غادة عبد الرازق التى عرضتها للانتقادات.

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