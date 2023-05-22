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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحضيرات مبهرة لحفل حناء الأمير حسين

الأمير حسين
الأمير حسين

نشرت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن مقطع فيديو للاستعدادات لحفل الحناء الذي سيقام اليوم، تمهيدا لعقد الزواج الذي سيقام في قصر الحسينية بالعاصمة عمان.

وعلقت الملكة على الفيديو قائلة: "الأيادي حررت والجهود مباركة، الله ينهيها جيدا، فرحة الحسين".

وظهر مجموعة من الفتيات والشباب في الفيديو أثناء تحضيرهم مراسم الحفل وسط فرحة كبيرة من الجميع.

خطبة الأمير حسين

وجرت خطبة الأمير حسين على رجوى خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف في 17 أغسطس، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله.

والجدير بالذكر في نهاية أبريل كشف الأمير الحسين كيف التقى بخطيبته السعودية الآنسة رجوة السيف ، وقال إنه التقى بخطيبته عبر أحد زملائي في المدرسة.

 

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