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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثنائي العود "دينا وغسان" في حفل الأمير طاز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفل في الثامنة مساء الجمعة ٢٦ مايو علي مسرح قصر الأمير طاز بمصاحبة الفرقة الموسيقية.  وأعد الثنائي برنامجا فنيا مميزا يتضمن العديد من روائع موسيقي الزمن الجميل بالاضافة الي باقة من احدث مؤلفاتهما منها غزال، حياة ، صباح صعيدي كما انهي عازف العود غسان اليوسف اخر مؤلفاته الموسيقية تحت عنوان عسلية " التي سوف تظهر للنور في هذا الحفل لأول مرة . 

 

وقال غسان إن هذه المؤلفة تعبر عن حال الأطفال في شوارع القاهرة القديمة عند تناولهم العسلية ويتنقل بتيمات الموسيقي ليذهب الي صعيد مصر التي اشتهرت بصناعة هذه الحلوي وهي موسيقي تنشر البهجة والتفاؤل . ويختتمان الحفل بالعزف علي عود واحد .   


يذكر ان الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا اول ثنائى عربى يعزف على الة عود واحدة ، درسا الموسيقى منذ صغرهما  ، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب ) ، معهد الموسيقى باسطانبول   ( تركيا ) ، مهرجان العود الدولى الذى أقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية  ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائي في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية و اقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد .

ثنائي العود دينا عبد الحميد غسان اليوسف مسرح قصر الامير طاز روائع موسيقي الزمن الجميل

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