تفاصيل حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب.. صور

نظمت جائزة الشيخ زايد للكتاب، اليوم، حفلا لتكريم الفائزين فى دورتها السابعة عشرة، لعام 2023، على هامش فعاليات معرض أبو ظبى الدولى للكتاب 2023.

وكرمت جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب، الموسيقار المصرى عمر خيرت، الذى منحته جائزة شخصية العام الثقافية فى دورتها السابعة عشرة، تكريماً لمسيرته الإبداعية التى امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة أسهمت فى تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة.

وفى فرع جائزة فرع الآداب فاز الشاعر العراقى على جعفر العلاّق عن عمله: "إلى أين أيتها القصيدة؟ سيرة ذاتية" الصادر عن دار الآن ناشرون وموزعون، الأردن عام 2022.

وفى جائزة الثقافة العربية فى اللغات الأخرى، فاز الكاتب الفرنسى ماتيو تيلييه عن كتاب "ظهور منصب القاضى - القضاء لدى المسلمين واليهود والمسيحيين فى القرون الأولى للإسلام".

وفاز عن فرع الجائزة "المؤلف الشاب" الكاتب الجزائرى سعيد خطيبى، وذلك عن رواية "نهاية الصحراء"، وفى فرع جائزة الترجمة فاز التونسي شكري السعدي عن العمل المترجم "العبارة والمعنى.. دراسات في نظرية الأعمال اللغويّة" لجون سيرل".

كما تم تكريم فاطمة البودي الفائزة بجائزة النشر فى جائزة الشيخ زايد للكتاب، وفى فرع جائزة الفنون والدراسات النقدية، فازت الدكتورة جليلة الطريطر من تونس عن كتابها "مرائي النّساء: دراسات في كتابات الذّات النّسائيّة العربيّة"، وفى فرع جائزة النشر والتقنيات الثقافية فازت دار العين للنشر مصر.

ويحصل الفائز بلقب شخصية العام الثقافية على رصيعة ذهبية تحمل شعار الجائزة وشهادة تقدير، بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة مليون درهم، في حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على رصيعة ذهبية وشهادة تقدير، وجائزة مالية بقيمة 750 ألف درهم إماراتي.