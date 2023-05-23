نائبة بالحوار الوطني: لابد من دعم الشركات الناشئة وبحث أسباب هروب المستثمرين

قالت النائبة نفين الطاهري، عضو مجلس النواب، إن لدينا تحديات كبيرة يجب الوقوف عليها. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني.

وأوضحت الطاهري، خلال جلسة "تحديات وفرص الاستثمار في مصر"، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أنه يجب تحديد الأولويات للخروج من الأزمة، والتي تتمثل في الاهتمام بالمستثمر الداخلي لاعطاء الثقة للمستمر الخارجي.

وأوضحت الطاهري أنه ضروري معرفة أسباب هروب المستثمرين للخارج، لافتة الي أننا ننافس الخارج لأن العالم أصبح لديه صناعات مختلفة.

وأشارت الطاهري إلى أنه يجب النظر إلي السياحة علي انها من أسرع الطرق لجذب المستثمرين ، بالإضافة إلى ضرورة النظر لكيفية الاستثمار للسياحة لجذب المستثمرين لمصر.

وتابعت: الشركات الناشئة القواعد عليهم لا تسري علي الشركات الاخري، حيث أنها تنشأ خارج مصر، لافتة إلي ضرورة الاهتمام بها حيث أنها قاطرة لزيادة العمالة.