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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب تطالب بزيادة المخصصات المالية للمستشفيات الجامعية

وكيل لجنة الخطة بمجلس
وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب

طالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب بزيادة المخصصات المالية لبند المستلزمات والأدوية بالمستشفيات التابعة للجامعات .

ونوه سالم بوجود نقص في المستلزمات العامة ومستلزمات بنك الدم وبعض محاليل الغسيل الكلوي بمستشفي جامعة سوهاج مطالبا دعمها وتوفير الاحتياجات لها سريعا" .

وأضاف: هناك أهمية علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية لمواجهة متطلبات المرضي بشكل دائم لأننا نواجه مشاكل نقص المستلزمات وانتظار المرضي لوقت طويل حتي يتم إجراء العمليات لهم". 

ووجه "سالم " خلال كلمته سؤالا عن المبلغ المطلوب لبند الأدوية والمستلزمات والمقترح له، ليرد الدكتور وليد عبد المحسن أمين المجلس الأعلي للجامعات، قائلا  أنهم طلبوا 8 مليار واعتمدوا لهم ٤.٦ مليار ".

وأكد "سالم "  علي ضرورة دعم البند بمبلغ 3 مليارات جنية وتوفير أي دعم لهذا البند في حالة الاحتياج خلال العام المالي".

وتطرق وكيل لجنة الخطة إلى اهتمام الدولة الآن بالاوضاع والابحاث البيئية والاقتصاد الأخضر، مضيفا :"  ورغم ذلك صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات علي إنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث بجامعة سوهاج بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٦ ورغم ذلك لم يتم التفعيل للقرار حتي الآن ".

واجاب دكتور مصطفي رفعت رئيس المجلس الأعلى للجامعات علي هذا السؤال قائلا :"  سيتم التواصل مع جامعة سوهاج لبحث الأمر والعمل علي سرعة تفعيله".

وطالب سالم "  من وزير التعليم العالي ضرورة الإسراع بنقل الأصول الخاصة بمستشفي الأطفال من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلي جامعة سوهاج حتي تتمكن الجامعة من الاستفادة منها وبدء تشغيلها وتفعيلها مثل ما حدث بمستشفي جامعة سوهاج الجديدة.

وأجاب  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي قائلا :" أنه سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك. 

مصطفي سالم لجنة الخطة مجلس النواب لجنة الخطة بمجلس النواب زيادة المخصصات المالية بنك الدم الغسيل الكلوى الأدوية والمستلزمات الطبية

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