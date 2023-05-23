أنا محظوظ.. أول تعليق من تريزيجيه بعد البصق عليه أثناء سجوده

علق الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور، على واقعة البصق عليه من أحد لاعبي نادي فنربخشة، خلال المواجهة التي جمعت الفريقان، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري التركي.

وأظهرت عدسات الكاميرات اللاعب سامت أكايدن وهو يبصق على تريزيجيه، بسبب تسجيل هدف طرابزون الوحيد في الدقيقة 80، من ركلة جزاء.

وقال تريزيجيه في تصريحات أبرزتها صحيفة “ensonhaber” التركية:" أنا حزين بسبب ما حدث، لكني محظوظ لأنني لم أشاهد الواقعة بعيني وقت حدوثها".

وأضاف:" عندما رأيت الواقعة في وقت لاحق شعرت بالحزن".

تعليق لاعب فنربخشة

يذكر أن ساميت أكايدن كتب في وقت سابق عبر حسابته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقا على واقعة البصق على تريزيجيه “إنني أدين الإدعاءات اللاأخلاقية من خلال التلاعب بحركتي من زاوية الصورة ما قمت به جزء من عادة الرياضيين”.