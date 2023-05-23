ممثل حزب السادات: يجب جعل التصدير للخارج هدفا أساسيا لقطاع الصناعة

أكد مدحت جرجس، ممثل حزب السادات، ضرورة أن يكون الهدف الأساسي من الصناعة هو التصدير للخارج.

وقال “جرجس”، في كلمته بجلسة مناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، "يجب أن تتحلى المنظومة المتعاملة مع الصناعة بهذا الفكر، ولابد من فض الاشتباك بين الصناعة ووزارة المالية في جميع مراحل التصنيع".

وأضاف "يجب ان تكون هناك علاقة بين الصناعة والمالية في مرحلة المنتج النهائي فقط".

وتابع "لا يتم حماية الصناعة المحلية من المنتج الذي يتم استيراده من الخارج والذي يؤدي إلى توقف العديد من المصانع".

وأكمل “من الضروري توفير ظروف تسعير منافس للصناعة المحلية، ويجب أن نعمل كي يكون التصدير أكبر من الاستيراد".