محمد بن زايد ورئيس القيادة اليمني يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم /الثلاثاء/، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، الذي يزور الإمارات حاليا، العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات على الساحة اليمنية، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد وقوف الإمارات إلى جانب الشعب اليمني في سعيه لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية والازدهار، مهنئا الدكتور العليمي بمناسبة اليوم الوطني لليمن الذي يوافق الـ 22 من شهر مايو الجاري، متمنيا لليمن وشعبها الخير والنماء، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

من جانبه، أعرب الدكتور العليمي عن تقديره للدعم الكبير والمؤثر الذي تقدمه الإمارات للشعب اليمني، متمنيا للإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والرخاء.